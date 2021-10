(Toronto) Corus Entertainment a affiché vendredi un profit de 19,9 millions $ pour son quatrième trimestre, en baisse par rapport à celui de 30,0 millions $ de la même période l’an dernier, alors que ses revenus ont progressé de plus de 10 %.

La Presse Canadienne

Le bénéfice par action du groupe médiatique de Toronto a atteint 10 cents pour le trimestre clos le 31 août, en baisse par rapport à celui de 15 cents du quatrième trimestre précédent.

Les revenus trimestriels ont atteint 361,3 millions $, en hausse par rapport à ceux de 318,4 millions $ obtenus un an plus tôt par la société derrière Global Television, W Network, HGTV Canada, Food Network et d’autres chaînes spécialisées, stations de radio et stations de télévision conventionnelle.

Les revenus de télévision ont grimpé à 335,8 millions $, par rapport à ceux de 299,1 millions $ de l’an dernier, tandis que ceux de la radio ont progressé à 25,4 millions $, par rapport à 19,3 millions $ un an plus tôt.

En excluant les éléments non récurrents, Corus a engrangé un bénéfice ajusté par action pour son plus récent trimestre, ce qui se compare à un profit de 16 cents un an plus tôt.

Les analystes s’attendaient en moyenne à un profit ajusté de 9 cents par action, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.