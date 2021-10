PHOTO MORRY GASH, ASSOCIATED PRESS

(New York) La compagnie américaine Southwest a indiqué jeudi que les annulations en cascade de plus de 2000 vols début octobre lui avaient coûté 75 millions de dollars et a réduit le nombre de vols proposés d’ici la fin de l’année pour éviter des épisodes similaires.

Agence France-Presse

Les problèmes avaient été déclenchés un vendredi après-midi par des intempéries et un manque, temporaire, de contrôleurs aériens dans une zone en Floride. Mais la situation avait été rapidement aggravée par des effectifs limités et, par un effet boule de neige, a ensuite persisté sur plusieurs jours.

Après avoir été « particulièrement ambitieuse » en termes de vols proposés pour le troisième trimestre au vu du rebond du trafic aérien, la compagnie a décidé d’ajuster son programme « aux effectifs présents actuellement », a souligné le PDG de la compagnie, Gary Kelly, dans un communiqué.

Le groupe a modifié sa planification pour décembre et a révisé légèrement ses prévisions de capacités pour la quatrième trimestre, s’attendant à offrir 8 % de sièges en moins que sur la même période en 2019 contre seulement 5 % en moins auparavant.

« Nous embauchons activement avec l’objectif de recruter environ 5000 nouveaux employés d’ici la fin de l’année, et nous sommes actuellement à plus de la moitié du chemin vers cet objectif », a-t-il ajouté.

« Nous voulons juste être un peu prudents pendant la période des fêtes et nous assurer d’avoir (suffisamment d’effectifs), et nous allons continuer à être prudents sur ce front jusqu’à ce que la situation se rétablisse vraiment », a aussi indiqué le PDG dans une interview sur la chaîne CNBC.

« La bonne nouvelle est que la demande est là, nous avons juste besoin d’avoir les ressources en place pour faire grandir la compagnie », a-t-il ajouté.

Hormis des prix du kérosène plus élevés, la compagnie assure que ses résultats pour le trimestre en cours s’annoncent meilleurs qu’au trimestre précédent.

Pour Peter McNally de Third Bridge toutefois, les problèmes d’effectifs chez Southwest s’annoncent compliqués à résoudre.

L’entreprise a bâti son succès sur une « relative stabilité » de ses effectifs et sur l’utilisation d’un seul type d’appareil, le Boeing 737.

Mais sur un marché du travail tendu, ces éléments semblent être devenus « un désavantage », car les possibilités de promotion sont limitées, dit-il.

Au troisième trimestre, Southwest a dégagé un bénéfice net de 446 millions de dollars. Sans les éléments exceptionnels toutefois, dont 763 millions de dollars d’aides du gouvernement, la compagnie a encaissé une perte opérationnelle de 135 millions de dollars.