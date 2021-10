Réjean Nadeau, président-directeur général d’Olymel est décédé jeudi soir à l’âge de 71 ans, des suites d’un cancer fulgurant.

Nathaëlle Morissette La Presse

L’homme était à la tête de l’importante entreprise de transformation de porc et de volaille depuis 1996. La semaine dernière, devant l’incapacité de M. Nadeau à exercer ses fonctions en raison de sa maladie, on a demandé à Yanick Gervais, vice-président principal, Opérations chez Olymel de prendre la relève, « le temps qu’il sera jugé nécessaire », a indiqué Olymel dans un communiqué diffusé vendredi.

Sachant qu’il ne reviendrait pas au travail, Réjean Nadeau a écrit une note destinée à l’ensemble des membres de la direction et des employés d’Olymel. Celle-ci leur a été envoyée jeudi. « Soyez attentifs à vos collègues, souriez, questionnez votre attitude et votre façon de diriger, ouvrez-vous aux changements : ils seront tantôt technologiques et feront évoluer notre modèle d’affaires ; tantôt vous verrez notre vieux modèle présentiel devenir hybride ; tantôt la voie de la croissance et du développement provoquera encore et à nouveau des chocs sur l’organisation et finalement, la direction connaîtra un nouvel essor sous une nouvelle gouverne. Ce sont autant de défis que je vous sais capable de relever, telle une famille tissée serrée », a-t-il écrit.

« Nous sommes profondément attristés du décès de Réjean Nadeau, un homme et un dirigeant inspirant, visionnaire et dévoué, a pour sa part déclaré, Ghislain Gervais, président des conseils d’administration d’Olymel et de Sollio Groupe Coopératif. Je tiens à exprimer ma plus grande reconnaissance envers son travail qui fut étroitement lié au succès non seulement d’Olymel, mais également de celui de Sollio Groupe Coopératif. Que ce soit dans le cadre de l’acquisition de Red Deer en Alberta, celles plus récentes de Pinty’s et de F. Ménard, ou encore de la création d’Unidindon et de la fusion avec la division des viandes Supraliment du Groupe Brochu, M. Nadeau a été un pilier d’un apport incalculable. Ce fut un immense privilège de collaborer avec lui au cours des dernières années. »

M. Nadeau laisse dans le deuil sa conjointe, Maryse Gauvin, ses deux enfants et ses cinq petits-enfants.