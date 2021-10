Le Groupe des Trente, composé de gens d’affaires issus de la diversité et formé à l’initiative de l’organisme Concertation Montréal, prend le taureau par les cornes pour augmenter la diversité dans les conseils d’administration. Cette année, pour la deuxième fois, il organise la Semaine de la gouvernance inclusive.

Isabelle Massé La Presse

Les jeunes désireux de savoir comment intégrer un conseil d’administration, ce qu’est un conseil, ce qu’apporte un conseil dans une carrière pourront participer à des panels virtuels du 18 au 22 octobre. Ils pourront du même élan s’inscrire pour une séance de mentorat de 30 minutes avec un des membres du Groupe des Trente pour se faire guider et découvrir des outils afin de parvenir à s’impliquer. Parallèlement, le Groupe veut diffuser la banque de candidatures de la diversité de Concertation Montréal.

« J’encourage depuis longtemps les jeunes à s’impliquer dans les milieux décisionnels, explique Chad Walcott, directeur des communications et de l’engagement pour la Table ronde provinciale sur l’emploi (PERT) et membre du Groupe des Trente. Je veux ouvrir des portes à la prochaine génération. Les diplômés n’ont pas toutes les compétences en sortant de l’université. S’impliquer, prendre des décisions, ça s’apprend, ça se bâtit. Participer à quelque chose de plus grand que soi est formateur. Or, trouver un mentor peut faciliter notre chemin. En 30 minutes, on peut semer une graine. »

Passage à l'action

Le trop petit nombre de membres issus de l’ethnodiversité dans les conseils d’administration fait sourciller les membres du Groupe des Trente. Une étude de l’Université Ryerson en 2020 dévoilait une représentation de 6 % dans le Grand Montréal, alors que les membres issus des communautés culturelles composent 23 % de la population. Toutefois, la conscientisation dans les organisations depuis deux ans a sûrement fait grossir ce pourcentage.

On a effectivement vu une poussée d’actions pour favoriser l’inclusion. On est sur la bonne voie, mais il y a encore du travail à faire. On aura de meilleurs chiffres lors d’un prochain sondage, mais ça ne sera pas 20 %. Les C.A. sont souvent composés de gens qui se connaissent, donc la progression est lente. Chad Walcott, directeur des communications et de l’engagement pour la Table ronde provinciale sur l’emploi et membre du Groupe des Trente

« Je baigne dans la diversité depuis un bon bout de temps, ajoute Sarra Mamlouk, conseillère, attraction de talents internationaux de Montréal International et ancienne ambassadrice du Groupe des Trente. J’ai vu autour de moi pas mal d’initiatives qui émergent des entreprises. Mais la représentation est encore honteuse dans les C.A. Il y a quelque chose à faire ! »

Pourquoi inciter les jeunes à intégrer particulièrement des conseils d’administration plus que d’autres pans de l’univers professionnel ? « C’est une implication bénévole, mais qui nous apporte quelque chose sur les plans professionnel, universitaire et personnel, répond Sarra Mamlouk. Je pense à cette citation : “Si vous n’êtes pas autour de la table, vous faites partie du menu !” Autrement dit, d’autres prendront des décisions pour vous. Les C.A. sont les milieux décisionnels les plus accessibles aux citoyens. On commence quelque part. On veut faire partie de la prise de décision et représenter nos communautés. Ça nous fait évoluer. Et ça peut servir une cause qui rejoint nos valeurs. »

« La gouvernance, ce n’est pas un cercle fermé pour une élite, ajoute Chad Walcott. Il y a des OBNL, des organismes sociaux. La Semaine de la gouvernance inclusive met en valeur des gens comme moi qui démontrent qu’il n’y a pas qu’un parcours X pour y arriver, que la diversité amène une richesse et que ce n’est pas une étape si haute à franchir. »