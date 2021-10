(New York) Le patron de Tesla, Elon Musk, a annoncé jeudi que le siège du constructeur de véhicules électriques, actuellement basé à Palo Alto en Californie, allait être déplacé au Texas, où le groupe construit une nouvelle usine.

Agence France-Presse

Le fantasque entrepreneur, qui s’est à plusieurs reprises écharpé depuis le début de la pandémie avec les autorités californiennes sur des règles sanitaires qu’il jugeait trop strictes, a lui-même personnellement quitté Los Angeles en 2020 pour le Texas.

« Je suis heureux de vous annoncer que nous allons bouger notre siège à Austin », a-t-il déclaré à l’occasion de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de Tesla.

Cela ne veut pas dire que Tesla quitte complètement la côte ouest, a tout de suite ajouté M. Musk.

« Pour être bien clairs, nous allons continuer à étendre nos activités en Californie », en augmentant notamment la production à l’usine de Fremont, a-t-il souligné.

Mais, a aussi remarqué l’entrepreneur, « on ne peut pas s’agrandir à l’infini dans la baie de San Francisco », où la densité est importante, le coût de la vie élevé et la circulation souvent difficile. Alors qu’à Austin, l’usine est installée « à cinq minutes de l’aéroport et à quinze minutes du centre-ville ».

M. Musk avait justifié l’an dernier son déménagement personnel par la nécessité d’être au plus près des deux projets qui occupaient alors l’essentiel de son temps : le développement de fusées par sa société spatiale SpaceX dans le sud de l’État et la construction d’une usine automobile par Tesla près d’Austin.

En annonçant jeudi l’installation de Tesla au Texas, Elon Musk prend un peu le contre-pied de plusieurs grandes entreprises américaines, qui ont récemment critiqué publiquement cet État suite à l’adoption d’une loi particulièrement restrictive sur l’avortement. Le géant de l’informatique Salesforce a par exemple offert son aide aux employés qui souhaiteraient quitter le Texas.