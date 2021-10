(Montréal) Quincaillerie Richelieu a affiché jeudi un profit du troisième trimestre en hausse de près de 40 % par rapport à l’an dernier, et ses ventes ont aussi progressé.

La Presse Canadienne

L’importateur, distributeur et fabricant de quincaillerie spécialisée et d’autres produits a précisé que son bénéfice attribuable aux actionnaires s’était établi à 38,7 millions $, ou 69 cents par action, pour le trimestre clos le 31 août.

En comparaison, Richelieu avait réalisé un profit de 28,7 millions $, ou 50 cents par action, pour la même période un an plus tôt.

Les ventes trimestrielles de la société montréalaise ont totalisé 373,3 millions $, en hausse par rapport à celles de 311,2 millions $ de la même période l’an dernier.

Les ventes sur le marché des fabricants ont totalisé 318,8 millions $, comparativement à 244,6 millions $ un an plus tôt, tandis que celles aux détaillants en quincaillerie et aux grandes surfaces de rénovation se sont chiffrées à 54,5 millions $, en baisse de 12,1 millions $ sur un an.

Richelieu a indiqué avoir conclu cinq acquisitions en Amérique du Nord depuis le début de l’année. La société a aussi ouvert deux centres de distribution aux États-Unis.