Tilray a fusionné avec son concurrent Aphria au printemps. La société a précisé qu’elle était en voie de réaliser des économies de coûts d’au moins 80 millions US grâce aux synergies découlant du regroupement entre Tilray et Aphria.

Tilray a indiqué jeudi qu’elle était en voie d’économiser au moins 80 millions $ US grâce à sa fusion avec Aphria, en marge du dévoilement d’une perte de 34,6 millions de dollars US au premier trimestre et une augmentation de ses revenus de 43 % par rapport à l’an dernier.

Tara Deschamps La Presse Canadienne

Le chef de la direction du producteur de cannabis, Irwin Simon, a souligné que les profits de Tilray auraient été meilleurs si la société avait déjà mis en place certains des processus d’Aphria.

« Notre bénéfice ajusté avant impôts, intérêts et amortissement pour le cannabis aurait été supérieur de plusieurs millions de dollars si les produits traditionnels de Tilray avaient été produits selon le modèle de coûts d’Aphria, qui est plus efficace », a affirmé M. Simon lors d’une conférence téléphonique avec des analystes financiers.

M. Simon est à la recherche de synergies entre son entreprise de Leamington, en Ontario, et Aphria depuis la conclusion de leur regroupement en mai, moment où il a pris la tête de la nouvelle entité.

Les sociétés avaient initialement estimé que l’accord permettrait de débloquer des économies de 100 millions $ US et ont précisé que 50 millions $ US d’entre elles avaient été réalisées au 30 septembre, plaçant Tilray en avance sur son calendrier.

Ces économies de 50 millions $ US provenaient notamment de la fermeture d’installations à Enniskillen, en Ontario, et de Nanaimo, en Colombie-Britannique.

Cependant, trouver des synergies s’est avéré difficile dans un environnement de pandémie, alors que de nombreux magasins de cannabis ont été contraints de fermer leurs portes pendant de longues périodes et que d’autres ont dû fonctionner avec une capacité réduite pendant des mois.

« Le variant Delta a dissipé la confiance des consommateurs et a eu un impact sur les revenus dans certains marchés clés », a indiqué aux analystes le directeur financier de Tilray, Carl Merton.

« Le variant Delta de la COVID a incontestablement eu un impact sur les résultats. »

Les sociétés provinciales du cannabis ont modifié leurs habitudes d’achat lorsque le variant plus virulent est apparu, a-t-il expliqué, mais leurs achats ont de nouveau progressé lorsque les efforts de vaccination ont augmenté et que les commerces de cannabis ont rouvert.

Les inondations en Allemagne ont interrompu les activités de l’entreprise pendant quatre jours et ont entraîné une perte de revenus de près de 5,0 millions US, soit légèrement plus que l’estimation de 2,5 millions US à 4,0 millions US qu’avait faite l’entreprise.

La perte par action pour le premier trimestre clos le 31 août s’est établie à 8 cents US, comparativement à une perte par action de 9 cents US un an plus tôt, alors qu’elle avait un moins grand nombre d’actions en circulation.

Le chiffre d’affaires net du plus récent trimestre a totalisé 168,0 millions $ US, en hausse par rapport à ceux de 117,5 millions $ de la même période l’an dernier.