(Mississauga) Walmart Canada a annoncé jeudi avoir l’intention d’embaucher 12 000 nouveaux employés permanents au sein de ses magasins de détail, de ses centres de distribution et de ses camions de livraison.

La Presse Canadienne

Le géant américain de la vente au détail a précisé que son opération d’embauche s’appuierait sur des entretiens d’embauche, qui seront réalisés dans ses installations à travers le pays, les 14 et 15 octobre, avec certains des candidats qui s’y présenteront.

Walmart a précisé que de nouveaux travailleurs seraient principalement nécessaires pour la préparation des commandes en ligne dans les magasins, pour travailler dans les rayons de la boulangerie, des viandes, des fruits et légumes frais et des produits laitiers et surgelés, pour placer les produits dans les étagères des magasins, pour préparer les commandes à expédier dans les entrepôts et pour conduire les véhicules de livraison.

Le président et chef de la direction de Walmart Canada, Horacio Barbeito, a indiqué que le détaillant s’engageait à offrir de bons emplois et des occasions intéressantes en accueillant des milliers de nouveaux associés au sein de l’entreprise.

L’opération d’embauche de la chaîne survient à l’approche de la saison chargée des Fêtes. Plusieurs détaillants craignent d’être exposés, plus tard cet automne, à une potentielle pénurie de main-d’œuvre, alors que la concurrence pour les travailleurs de la vente au détail s’intensifie.

Le libraire Indigo Books and Music a annoncé à la fin du mois dernier, sur le réseau Twitter, une campagne d’embauche en prévision des Fêtes, avec des emplois disponibles dans tout le pays.