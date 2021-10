« En misant encore plus sur notre force d’accompagnement et sur les entreprises aux modèles d’affaires innovants, nous sommes convaincus que nous pouvons jouer un rôle déterminant dans le développement des moyennes entreprises du Québec », a fait valoir Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe des placements au Québec et de l’investissement durable à la Caisse.

(Montréal) La Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé mercredi la création d’un nouveau programme d’aide qui pourra allonger un maximum de 75 millions $ aux moyennes entreprises à fort potentiel de croissance.

La Presse Canadienne

Le programme, baptisé Ambition ME, vise à soutenir les moyennes entreprises qui abordent les pratiques d’affaires « différemment », notamment en ce qui a trait à leurs visées internationales, au développement de compétences, à l’intégration technologique et aux perspectives des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Le nouveau programme permettra à la CDPQ d’élargir le bassin d’entreprises qu’elle accompagne et d’investir davantage dans celles qui sont particulièrement innovantes dans leur secteur.

Outre son aide financière d’entre 5 et 75 millions $, Ambition ME offrira aux moyennes entreprises des services d’accompagnement par l’entremise de partenaires opérationnels et de spécialistes aux expertises diversifiées et complémentaires.

La CDPQ espère ainsi pouvoir faire passer les sociétés à leur « prochain stade de croissance ».

« En misant encore plus sur notre force d’accompagnement et sur les entreprises aux modèles d’affaires innovants, nous sommes convaincus que nous pouvons jouer un rôle déterminant dans le développement des moyennes entreprises du Québec », a fait valoir dans un communiqué la première vice-présidente et cheffe des placements au Québec et de l’investissement durable à la Caisse, Kim Thomassin.