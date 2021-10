« Un nouveau conseil d’administration de grande qualité, doté d’une vaste expérience et d’une vaste expertise dans le domaine ferroviaire, aidera le CN à être mis sur la bonne voie au profit des économies, des expéditeurs, des employés et des actionnaires du Canada et des États-Unis. Le CN peut faire mieux, et avec un nouveau conseil d’administration, ce sera le cas », a affirmé le fondateur et associé directeur de TCI, Chris Hohn.

(Montréal) La course aux procurations entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et un de ses actionnaires s’est envenimée mardi, TCI Fund Management s’étant défendue contre « des informations inexactes et trompeuses » au sujet de ses efforts.

La Presse Canadienne

L’investisseur activiste établi au Royaume-Uni a expliqué que sa demande pour la tenue d’une assemblée extraordinaire des actionnaires en mars, afin de tenter de faire élire quatre nouveaux administrateurs et demander un changement de chef de la direction, visait à demander des comptes au conseil d’administration du Canadien National.

TCI a rejeté l’allégation du transporteur ferroviaire selon laquelle il serait en conflit d’intérêts en étant le plus grand actionnaire de son rival, le Chemin de fer Canadien Pacifique (CP), en plus d’être le deuxième plus grand investisseur dans le CN.

Le fonds affirme que son investissement dans le CN est évalué à 4,3 milliards US, une somme supérieure à son investissement de 3,7 milliards US dans le CP et à celui de 1,2 milliard US dans Union Pacific.

Comme de nombreux autres actionnaires du CN, TCI a expliqué qu’il détenait des participations dans les deux sociétés ferroviaires canadiennes parce qu’il croit fermement au succès et à la croissance à long terme de l’industrie ferroviaire.

TCI fait valoir qu’il n’est pas un actionnaire dissident qui n’a acquis sa participation que récemment pour tenter de prendre le contrôle effectif du chemin de fer. Il assure détenir des actions du CN depuis 2018 et cherche à améliorer la valeur pour tous les actionnaires en tentant de faire adopter des changements.

« Un nouveau conseil d’administration de grande qualité, doté d’une vaste expérience et d’une vaste expertise dans le domaine ferroviaire, aidera le CN à être mis sur la bonne voie au profit des économies, des expéditeurs, des employés et des actionnaires du Canada et des États-Unis. Le CN peut faire mieux, et avec un nouveau conseil d’administration, ce sera le cas », a affirmé dans un communiqué le fondateur et associé directeur de TCI, Chris Hohn.