« Exiger le vaccin fonctionne », attestent des entreprises américaines

(New York) Dans les airs ou dans les abattoirs, les entreprises américaines United Airlines et Tyson Foods ont imposé à leurs employés la vaccination contre la COVID-19. Cela fonctionne, assènent-elles, préparant ainsi le terrain à l’obligation vaccinale prévue par le gouvernement américain pour toute société de plus de 100 employés.