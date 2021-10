(Palo Alto) Tesla dit avoir livré 241 300 véhicules électriques au troisième trimestre, même si elle a été aux prises avec le manque de puces électroniques qui a frappé toute l’industrie automobile.

Associated Press

Les ventes réalisées de juillet à septembre par Tesla sont supérieures aux prévisions de Wall Street. Selon un fournisseur de données, FactSet, les observateurs s’attendaient à des ventes de 227 000 véhicules.

Ces ventes sont de 72 % supérieures à celles réalisées au cours de la même période, en 2020.

Depuis le début de l’année, Tesla dit avoir vendu environ 627 300 véhicules. L’entreprise a déjà battu son total de l’an dernier qui s’élevait à 499 550.

Un analyste de Wedbush, Daniel Ives, écrit que le rythme de livraisons des véhicules électriques a été élevé au cours du dernier mois aux États-Unis et en Chine. Cela pourrait mener à une « croissance époustouflante au quatrième trimestre et au cours de l’année 2022 pour Elon Musk et compagnie ».

Toutefois, la pénurie de puces électriques fera perdre à Tesla quelque 40 000 ventes. Selon M. Ivers, le nombre de ventes devrait totaliser de 865 000 véhicules à environ 900 000 véhicules.

« En raison du manque de puces électroniques, de la lente reprise de la demande en Chine, de la forte concurrence, la capacité de Tesla à naviguer parmi ses différents écueils au cours du trimestre a été très impressionnante », souligne-t-il.

La petite Model 3 et le Y VUS ont été les modèles les plus populaires au troisième trimestre avec des ventes de 232 025 véhicules. Suivent dans l’ordre les plus grandes Model S et Model X à 9275. Tesla dit avoir fabriqué 237 823 véhicules au cours du trimestre.