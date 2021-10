Les Habitations Trigone viennent de perdre toutes leurs licences de construction. La Régie du bâtiment du Québec les a annulées en bloc le 30 septembre.

Hugo Joncas La Presse

La décision crée une véritable onde de choc dans la construction, puisque le constructeur, à travers ses nombreuses filiales, était l’un des plus importants au Québec.

Le Régie (RBQ) sévit ainsi contre les dirigeants de Trigone, Patrice St-Pierre et Serge Rouillard, en annulant pas moins de 19 licences servant à réaliser des projets, dont plusieurs ont connu de graves problèmes de qualité.

Le Bureau des régisseurs de la RBQ leur reproche d’avoir contourné les règles par divers stratagèmes.

« Lorsqu’un répondant et des dirigeants décident de ne pas payer des jugements, de faire des fausses déclarations, de ne pas collaborer adéquatement avec les autorités, de maintenir un état de confusion, de manquer de discernement à l’endroit de la sécurité du public, de tolérer des manquements à différentes lois et règlements dont certains ont pour objet la sécurité des travailleurs et du public, d’offrir un service après-vente inadéquat et d’exécuter des travaux de mauvaise qualité suivis de contestations judiciaires interminables et d’exécuter des travaux sans licence, eux et leurs entreprises contournent une loi d’ordre public », mentionne la décision de la RBQ, qu’elle cite dans son message.

Conséquence : Trigone ne peut pas « se mériter la confiance du public et, partant, celle de la Régie », mentionne la décision.

La RBQ sévit ainsi pour des « manquements contemporains et répétitifs », pour lesquels « les intimées et leurs dirigeants n’ont démontré aucune volonté d’amélioration », mentionne le régisseur Gilles Mignault dans sa décision.

La Régie refuse également d’accorder des licences à quatre sociétés en commandite créées pour entamer d’autres projets : l’Éco-Quartier de la Gare à Brossard, Espace nature, Les Portes de Londres et Quartier Vert Urbain.

Sur son compte Facebook, une avocate responsable du dossier pour les consommateurs qui se considéraient floués par l’entreprise, se réjouit de la décision.

« Un grand pas pour la protection du public aujourd’hui », écrit Raphaëlle Lévesque, spécialisée dans les vices cachés au cabinet Therrien Couture Joli-Cœur.

Avec Marie-Eve Fournier, La Presse