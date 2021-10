Entreprises

Le mythique fabricant d’armes Smith & Wesson déménage au Tennessee

(New York) Le mythique fabricant américain de pistolets, revolvers et fusils Smith & Wesson a annoncé jeudi qu’il allait déplacer son siège du Massachusetts, où il pourrait bientôt ne plus avoir le droit de fabriquer certains produits, au Tennessee, État plus favorable aux armes à feu.