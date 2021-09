(Montréal) Le Groupe SNC-Lavalin a annoncé mardi une nouvelle restructuration de ses secteurs d’activités, alors qu’il cherche à renouer avec des flux de trésorerie positifs et à retrouver une cote de crédit de première qualité.

La Presse Canadienne

La firme d’ingénierie établie à Montréal, qui s’efforce de mettre plusieurs scandales de corruption derrière elle, affirme que la réorganisation aidera à préparer le terrain pour la croissance après des années d’atténuation des risques de l’entreprise.

La société regroupe ses segments d’activités de mines et métallurgie et de services d’infrastructures au sein d’une nouvelle division de services d’ingénierie, laquelle sera regroupée avec d’autres secteurs sous la branche d’activité SNCL Services.

SNC vise désormais une croissance interne des revenus d’entre 4 % et 6 % au cours des trois prochaines années dans ce segment des services, ce qui exclut seulement certains projets de transport en commun traditionnels au Canada et le segment des capitaux de l’entreprise.

S’exprimant lors d’une journée des investisseurs mardi, le chef de la direction de la société, Ian Edwards, a indiqué que la société avait vendu ses activités pétrolières et gazières et qu’elle mettait fin à ses contrats clé en main à prix forfaitaire pour des projets de transport en commun qui ont pesé sur les flux de trésorerie, alors qu’elle cherche à simplifier l’entreprise.

PHOTO HUGO-SEBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Le chef de la direction de SNC-Lavalin, Ian Edwards

M. Edwards a précisé que la société se concentrerait sur ses principaux marchés que sont le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis, tout en maintenant des activités plus ciblées sur d’autres marchés mondiaux.

« Ce que nous nous efforçons de faire ici est d’atténuer les risques de façon permanente pour cette entreprise », a affirmé M. Edwards. « En réduisant les activités aux pays et aux zones géographiques où nous savons que nous pouvons réussir, nous allons être payés et produire des résultats et des flux de trésorerie prévisibles. »

Pendant que l’entreprise évolue, son nom continue d’apparaître en rapport avec les scandales passés. La semaine dernière, SNC et deux anciens dirigeants ont été inculpés dans le cadre d’un dossier de la Société des ponts fédéraux remontant à il y a environ 20 ans, tandis qu’au début de l’année, la Banque mondiale a retiré l’entreprise d’une liste noire à laquelle elle avait été ajoutée en raison de ses liens avec la corruption dans les contrats au Bangladesh et au Cambodge.

En 2019, l’entreprise a réglé des accusations criminelles liées au travail qu’elle a effectué en Libye.