Au plus fort de la pandémie, l’an dernier, bien des dirigeants ont évoqué l’idée d’accueillir leurs employés dans des locaux plus petits. Or, selon le rapport Perspective des chefs de la direction de KPMG, ils ne seraient plus que 20 % au Canada à y penser ou à avoir réduit la taille de leurs bureaux.

Isabelle Massé La Presse

Le geste

Les mentalités évoluent

Des bureaux plus petits ? Au plus fort de la pandémie, l’an dernier, bien des dirigeants ont évoqué l’idée d’accueillir leurs employés dans des locaux plus petits. Or, selon le rapport Perspective des chefs de la direction de KPMG, ils ne seraient plus que 20 % au Canada à y penser ou à avoir réduit la taille de leurs bureaux (21 % dans le monde). « Il s’agit d’un changement de cap majeur par rapport à août 2020, pendant la première vague de la pandémie, où 60 % (69 % à l’échelle mondiale) disaient envisager de diminuer leur empreinte physique, lit-on dans un communiqué. Au lieu de cela, les chefs de la direction s’efforcent d’offrir une plus grande souplesse à leur effectif : 40 % d’entre eux envisagent des espaces de bureau partagés (51 % à l’échelle mondiale) et un tiers d’entre eux prévoient embaucher des talents pour travailler principalement à distance (42 % à l’échelle mondiale). »

Diversité

La RBC deuxième

La banque RBC arrive au 2e rang des 100 entreprises les plus diversifiées et inclusives, selon le palmarès mondial Refinitiv 21. La première place est occupée par Gap. Les canadiennes Banque Scotia, TD, Banque de Montréal et Enbridge figurent aussi dans le classement. Les entreprises sont positionnées selon 24 critères regroupés sous 4 thèmes : diversité, inclusion, perfectionnement des employés et controverses médiatiques. « Nous sommes honorés que nos efforts soient reconnus par Refinitiv et fiers des progrès réalisés, dit Dave McKay, président et chef de la direction de RBC, dans un communiqué. Nous sommes toutefois conscients que le cheminement vers l’égalité et le changement fondamental dans notre société n’est pas terminé, loin de là. La création d’un avenir inclusif et durable pour tous nous oblige à nous concentrer autant sur le processus de changement que sur le résultat. C’est pourquoi RBC a mis en place des plans d’action pour mieux comprendre, cerner et corriger les situations qui nuisent à la réussite des Noirs, des Autochtones, des femmes, des LGBT+, des personnes handicapées et d’autres groupes ou personnes négligés ou sous-représentés. »

La citation

Jeff Bezos, fondateur de Blue Origin

Félicitations à Elon Musk et à l’équipe de SpaceX pour le succès de la mission Inspiration4 hier soir. Un autre pas vers un avenir où l’espace sera accessible à tous. Jeff Bezos, ex-dirigeant d’Amazon et fondateur de Blue Origin. Le calme avant une autre tempête ? Au cours des derniers mois, Bezos et Musk ont plutôt communiqué par poursuites et insultes sur les réseaux sociaux.

Le chiffre

1000 $

C’est la somme que promettent deux restaurants McDonald’s, à Sainte-Agathe-des-Monts et à Saint-Jovite, comme prime à l’embauche. « On te veut », titre une des affiches en plus d’annoncer des repas gratuits et des avantages sociaux concurrentiels. En juillet, Radio-Canada avait annoncé que le Ristorante Il Teatro du Capitole, à Québec, offrait 500 $ à l’embauche « à condition que les employés restent un certain nombre de mois », avait précisé Jean-Claude Crouzet, directeur des opérations. Les références pouvaient aussi être récompensées de 500 $, si la recrue restait au moins trois mois.

Deux restaurants McDonald's, à Sainte-Agathe-des-Monts et à Saint-Jovite, offrent 1000 $ comme prime à l'embauche.

L’étude

L’expérience-employé

Quels sont les principaux défis des dirigeants par rapport à leur main-d’œuvre ? Dans un document baptisé 5 conseils pour propulser votre entreprise grâce à l’expérience-employé, la consultante en formation et développement organisationnel Louise Bourget en dévoile quatre, à la suite d’un sondage interne :

Rehausser l’expérience-employé (76 %)

Préparer l’après-pandémie (organisation du travail, implantation du télétravail…) (51 %)

Attirer et recruter de nouveaux employés talentueux (43 %)

Accroître la performance et l’efficacité des équipes (26 %)

Louise Bourget, consultante en formation et développement organisationnel

Qui a dit ?

Qui a dit : « Vous pouvez dire que je ne me suis jamais sous-estimée. Il n'y a rien de mal à être ambitieuse » ?

Réponse : Angela Merkel, qui quittera son poste de chancelière après 16 ans de règne en Allemagne, le 26 septembre.