(Toronto) La Banque Royale a annoncé vendredi que Nadine Ahn serait sa prochaine directrice financière.

La Presse Canadienne

Mme Ahn, qui est actuellement première vice-présidente et cheffe des relations avec les investisseurs et des finances pour RBC Marchés des Capitaux, remplacera Rod Bolger à compter du 1er novembre.

PHOTO FOURNIE PAR RBC La nouvelle directrice financière de la Banque Royale, Nadine Ahn

M. Bolger, qui travaillera aux côtés d’Ahn lors de sa transition vers le poste de directrice financière, quittera la Banque Royale après 10 ans de services.

Mme Ahn s’est jointe à la Royale en 1999 et a occupé des postes de direction financière de plus en plus élevés, notamment au sein de la trésorerie d’entreprise et de RBC Marchés des Capitaux.

La Banque Royale a également annoncé la nomination de Maria Douvas, vice-présidente directrice et conseillère générale, au poste de cheffe des affaires contentieuses, avec prise d’effet immédiat.

Mme Douvas relèvera du chef de la direction de la banque, Dave McKay, et rejoindra le comité de la haute direction.