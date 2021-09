Miser 300 $ pour espérer obtenir un siège en classe Affaires ou encore mettre 30 $ sur la table pour s’assurer de ne pas avoir de voisin assis à ses côtés. Voilà la technologie mise au point par Plusgrade, entreprise québécoise qui vient de conclure un partenariat avec la firme de placement Novacap.

Nathaëlle Morissette La Presse

Novacap a annoncé vendredi « l’acquisition d’une participation substantielle dans Plusgrade ». Elle devient ainsi actionnaire et siègera au conseil d’administration de l’entreprise. Il a été impossible de connaître le montant de la transaction.

La technologie de Plusgrade, fondée en 2009, permet notamment aux compagnies aériennes de trouver preneurs pour des sièges encore invendus. Les clients, qui ont déjà un siège sur un vol, peuvent sur le site de leur compagnie aérienne, miser pour espérer en obtenir un meilleur. Un passager qui mise sur un siège en classe Affaires n’est toutefois pas assuré de l’obtenir. Tout dépendra des montants mis sur la table.

« Ce nouveau partenariat témoigne de l’engagement continu de Novacap envers les entrepreneurs et les fondateurs d’entreprises innovantes et démontre notre volonté de soutenir ces entreprises à accélérer leur développement et leur croissance, a déclaré Pascal Tremblay, président et chef de la direction de Novacap, par voie de communiqué. Nous sommes ravis d’entreprendre cette nouvelle phase de développement avec nos partenaires de longue date à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), qui ont contribué au succès de Plusgrade au cours des dernières années. »

Plusgrade, dont le siège social est à Montréal, « génère des milliards de dollars en nouveaux revenus pour des fournisseurs de voyages dans plus de 50 pays », peut-on lire dans le communiqué.