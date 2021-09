(Montréal) Les consommateurs ont leur rôle à jouer s’ils veulent que l’industrie de la mode améliore ses pratiques environnementales, plaide David Bensadoun, président-directeur général du Groupe Aldo.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

Les clients regardent encore d’abord et avant tout le prix, déplore l’homme d’affaires lors d’un évènement organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain pour la Semaine Mode de Montréal. « On voit que les clients magasinent pour le prix, le style et l’environnement, ça tombe dixième, onzième, douzième dans leurs priorités. »

Pourtant, l’industrie de la mode est reconnue comme un secteur polluant. L’industrie de la mode représente près de 10 % des émissions de gaz à effet de serre mondiales et est responsable de près de 20 % des pertes d’eau potable, selon des données de l’Organisation des Nations unies (ONU).

Groupe Aldo veut améliorer les pratiques de l’industrie et se targue d’être carboneutre depuis 2018. « On est déçu que notre clientèle ne reconnaisse pas plus que nous sommes une compagnie qui prend une position forte dans la durabilité, précise-t-il en marge de l’évènement. On aimerait qu’elle reconnaisse les efforts qu’on fait. »

Sophie Boulanger, présidente-directrice générale du fabricant de lunettes BonLook, abonde dans le même sens. L’intérêt des consommateurs pour les questions environnementales s’arrête lorsqu’il est question du prix des articles qu’ils achètent, constate-t-elle. « Ceci étant dit, je pense que les entreprises ont une responsabilité d’entreprise pour ça [développement durable]. C’est de voir comment réconcilier ça et offrir un produit qui est plus durable, mais de rester concurrentiel par rapport à la pression externe qu’on subit des joueurs internationaux. »

Certains joueurs internationaux importent leurs souliers par avion, affirme M. Bensadoun, qui n’a pas voulu les nommer directement. Or, cette pratique dans le milieu de la mode rapide est beaucoup plus polluante que le transport maritime.