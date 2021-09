Recentrée exclusivement vers les avions d’affaires depuis le début de l’année, Bombardier ajoutera une nouvelle version améliorée du Challenger à son portefeuille de produits, a appris La Presse.

Julien Arsenault La Presse

Les détails seront dévoilés dans le cadre d’un évènement prévu mardi dans les installations de la multinationale québécoise située à Dorval, où sont assemblés les appareils de la famille Challenger.

Bombardier n’a pas commenté ces informations, qui ont également été éventées par l’agence Reuters.

La dernière annonce du constructeur de jets d’affaires entourant son appareil le plus vendu remonte à 2013, lorsqu’il avait dévoilé le Challenger 350, qui peut transporter jusqu’à 10 passagers et dont le prix catalogue est d’environ 27 millions de dollars US. En mai 2018, l’entreprise avait également dévoilé deux nouveaux Global, le modèle 5500 et 6500.

Depuis son arrivée aux commandes de Bombardier, en avril 2020, le président et chef de la direction Éric Martel a notamment décidé de cesser la production de la famille Learjet pour se concentrer exclusivement sur les Challenger et Global, dont les marges sont plus élevées.

La Presse n’a pas été en mesure d’obtenir les détails entourant les améliorations techniques de la nouvelle version du Challenger. Selon Reuters, la cabine devrait emprunter certains éléments du Global 7500, le nouveau porte-étendard de Bombardier qui est beaucoup plus dispendieux – au moins environ 73 millions $ US.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les ultrariches se sont tournés vers les jets d’affaires pour se déplacer, ce qui stimule les ventes. Puisque bon nombre de compagnies aériennes ont réduit leurs services, les voyageurs mieux nantis ont aussi fait appel aux exploitants qui louent des appareils à l’heure.

Ce contexte a incité Bombardier à relever ses prévisions pour l’exercice en cours. L’entreprise s’attend désormais à livrer 120 avions cette année, alors que sa fourchette antérieure oscillait entre 110 et 120 appareils.

À la Bourse de Toronto, lundi avant-midi, l’action de catégorie B de Bombardier cotait à près de 1,92 $, en hausse d’un cent, ou 0,8 %.