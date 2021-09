Entreprises

Commission plafonnée à 15 %

DoorDash, Grubhub, UberEats poursuivent la ville de New York

(New York) DoorDash, Grubhub et Uber Eats ont déposé plainte contre une mesure de la ville de New York, qui a décidé au début de la pandémie de limiter à 15 % la commission que ces plateformes peuvent facturer aux restaurants pour chaque livraison de repas effectuée.