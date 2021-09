Entreprises

Achat incertain de KCS

Un gros actionnaire du CN veut un ménage ; Bill Gates vend des actions

Au moment où l’acquisition de Kansas City Southern (KCS) semble vouée au déraillement, le deuxième actionnaire du Canadien National (CN) veut une place au sein du conseil d’administration pour effectuer un ménage à la haute direction. De son côté, le plus gros actionnaire – Bill Gates – vient de vendre pour plus de 200 millions US d’actions du transporteur ferroviaire montréalais.