Entreprises

Horaires de week-end

Des travailleurs en voie d’extinction

« Travailler la fin de semaine, ça ne fait pas leur affaire. Ça ne fait plus l’affaire de personne, on dirait. Les gens arrivent maintenant avec leurs conditions. L’offre d’emploi de semaine est beaucoup plus importante [qu’avant]. Ils ont le choix », lance sans détour Franck Henot, copropriétaire de l’Intermarché Boyer sur l’avenue du Mont-Royal. Découragé devant ce désintérêt, il ne veut toutefois pas se résigner à fermer la fin de semaine.