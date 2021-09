Fondée en 1979, Lou-Tec se présente comme « un chef de file dans la location de machinerie lourde, d’équipements spécialisés et d’outils utilisés dans les projets de construction, de rénovation et d’entretien de bâtiments commerciaux, industriels, institutionnels et résidentiels ».

Déjà très bien établi au Québec, le locateur de machinerie et d’équipement de chantier Lou-Tec entend profiter de l’arrivée de nouveaux actionnaires riches en capital et en contacts d’affaires pour nourrir ses ambitions d’une expansion pancanadienne.

Martin Vallières La Presse

« Notre plan d’affaires d’ici quelques années vise à devenir la plus grosse entreprise de propriété canadienne dans le marché de la location de machinerie et d’équipement de chantier, avec un réseau d’établissements s’étendant du Québec jusqu’en Colombie-Britannique », indique Jean-Marc Dallaire, PDG et coactionnaire du Groupe Lou-Tec, lors d’un entretien avec La Presse après l’annonce de son acquisition pour un quatuor d’investisseurs montréalais en capital de développement.

Ce quatuor a été assemblé par Sagard Private Equity Canada (Sagard PE), qui est un jeune fonds de capital-investissement affilié au conglomérat Power Corporation, contrôlé par la famille Desmarais.

Sagard PE est désormais l’actionnaire principal de Lou-Tec, auquel se sont associés Partenaires Walter Capital, de Montréal, Investissement Québec et ainsi que la division BDC Capital de la Banque de développement du Canada (BDC).

Les principaux dirigeants de Lou-Tec, dont Jean-Marc Dallaire, font aussi partie de l’actionnariat minoritaire de l’entreprise. Ils succèdent ainsi à son ex-président du conseil et actionnaire principal de longue date, Jasmin Asselin, qui a pris sa retraite.

« Avec Sagard PE et ses trois co-investisseurs, nous avons maintenant un actionnariat très bien pourvu en termes de capital et de réseaux d’affaires pour non seulement nous permettre de compléter notre expansion dans tout le Québec, mais aussi d’accélérer notre plan de développement vers l’Ontario et l’ouest du Canada », indique le PDG de Lou-Tec.

De son siège social de Terrebonne, en banlieue nord de Montréal, Lou-Tec gère un réseau de 30 centres de location dans presque toutes les régions du Québec.

Ce réseau compte 400 employés qui administrent un actif d’environ 150 millions de dollars en équipement et en machinerie en « location sans opérateur » pour les entrepreneurs en construction et en rénovation.

« Au Québec, nous avons encore quelques marchés régionaux à développer par l’ouverture de nos propres sites de location. Mais pour nos projets d’expansion vers l’Ontario et vers l’Ouest, nous rechercherons surtout des occasions de croissance par acquisition ou fusion d’entreprises de location d’équipements qui sont bien établies dans les marchés régionaux ciblés », indique Jean-Marc Dallaire.

Entre-temps, au fonds d’investissement Sagard PE, la cheffe-associée Marie-Claude Boisvert s’est dite « impressionnée par la croissance remarquable de Lou-Tec sur un marché très dynamique ».

Aussi, avec ce premier investissement de Sagard PE depuis son établissement récent en 2021, Mme Boisvert estime que Lou-Tec aura les moyens de consolider sa présence au Québec tout en cherchant à « renforcer son leadership sur le marché de la location d’équipement au Canada ».