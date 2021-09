Irrité par la tentative de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) d’acquérir le Kansas City Southern (KCS) malgré d’importants obstacles réglementaires, l’un des principaux actionnaires de l’entreprise montréalaise veut une place au sein du conseil d’administration pour effectuer un ménage au sein de la haute direction.

Julien Arsenault La Presse

En qualifiant d’« incompétent » le conseil d’administration du plus grand transporteur ferroviaire au pays et en estimant que le président-directeur général Jean-Jacques Ruest était « faible », TCI Fund Management a fait part de son intention, mardi, de demander une assemblée spéciale des actionnaires pour montrer la porte à une série de cadres.

« Le conseil n’a plus de crédibilité et il faut donc nommer de nouveaux administrateurs qui ont plus d’expérience et d’expertise dans le secteur ferroviaire, a souligné Chris Hohn, le fondateur de la firme londonienne. Le président devrait également être remplacé par (quelqu’un) qui a fait ses preuves. »

En mi-journée, mardi, le CN n’avait pas commenté la sortie de TCI Fund Management, deuxième actionnaire en importance de la société avec une participation de 5,2 %. M. Hohn s’était déjà opposé à un regroupement entre le CN et KCS en raison des risques réglementaires aux États-Unis.

La demande de TCI, qui a une réputation de militant, survient au moment où KCS a décidé de négocier avec le Canadien Pacifique (CP) à propos de son offre d’achat relevée à 31 milliards US et qui est sur la table jusqu’au 12 septembre.

Le transporteur ferroviaire de Calgary avait annoncé une entente avec KCS en mars dernier avant de voir le CN lui damer le pion avec une offre valorisée à 33,6 milliards US.

Mais ce projet de mariage semble se diriger vers un déraillement.

Le 31 août dernier, le Surface Transportation Board (STB) — responsable des fusions dans le secteur ferroviaire aux États-Unis — a porté un dur coup à l’achat de KCS par le CN en refusant la demande du plus important transporteur ferroviaire au Canada de mettre une fiducie avec droit de vote.

Cet outil aurait permis au CN de détenir les actions du transporteur ferroviaire américain pendant l’examen de la transaction, un processus qui pourrait s’échelonner jusqu’à la fin de 2022. Les actionnaires de KCS auraient également été payés plus rapidement plutôt que de devoir attendre la clôture de la transaction.

Les deux chemins de fer canadiens veulent mettre la main sur KCS en raison de ses actifs ferroviaires qui procurent un accès au Mexique. La compagnie qui raflera le transporteur américain pourra exploiter un réseau reliant le Canada, les États-Unis et le Mexique.

« Ultimement, nous croyons que la situation actuelle devrait mener à une acquisition de KC par le CP », a estimé l’analyste Benoit Poirier, de Valeurs mobilières Desjardins, dans une note envoyée à ses clients, mardi.

S’il estime que « les meilleurs jours » du transporteur montréalais sont devant lui, l’entreprise doit « immédiatement » abandonner ses efforts pour tenter de mettre la main sur KCS.

« L’offre pour KCS a révélé une profonde incompréhension de l’industrie et de l’environnement réglementaire (aux États-Unis) », croit TCI, qui souhaite voir Jim Vena, un ex-haut dirigeant du CN, aux commandes de l’entreprise.

Le CP avait déjà obtenu le feu vert du STB afin de mettre une fiducie avec droit de vote, notamment en raison de sa plus petite taille. Contrairement au CN, le réseau du CP ne se chevauche pas avec celui de KCS au sud de la frontière. Un regroupement entre le CP et KCS serait ainsi examiné en vertu de règles moins strictes aux États-Unis. Le CP avait annoncé la bonification de son offre à 31 milliards US le 10 août dernier. L’entreprise n’avait pas offert davantage que le CN a faisant valoir que sa proposition était moins risquée d’un point de vue réglementaire.