(Tokyo) Le géant japonais du jeu vidéo Nintendo va intégrer à partir du 1er octobre le Nikkei, l’indice vedette de la Bourse de Tokyo, comme deux autres grands groupes technologiques, Keyence et Murata, a annoncé lundi la société Nikkei Inc.

Agence France-Presse

Ces trois arrivées majeures sont liées à une récente réforme des paramètres de cet indice boursier de 225 valeurs tirant son nom du journal économique japonais de référence qui le publie.

Les méthodes de calcul révisées permettent de faire en sorte que tout titre rejoignant le Nikkei ne puisse pas représenter plus de 1 % du poids total de l’indice, alors que jusqu’ici, l’introduction de nouveaux entrants importants risquait de le déséquilibrer.

L’absence du Nikkei d’un groupe aussi mondialement connu que Nintendo était une anomalie à rectifier pour beaucoup d’experts du marché d’actions japonais.

L’absence de Keyence était tout aussi incongrue, alors que ce géant mondial des systèmes d’automatisation pour l’industrie est la deuxième plus grande valeur japonaise par capitalisation boursière (environ 129 milliards d’euros à la clôture lundi), après Toyota.

Murata quant à lui est un fournisseur clé de matériaux et composants électroniques de pointe basés sur la céramique pour de nombreuses applications, comme les téléphones intelligents.

Nintendo, Keyence et Murata « sont d’énormes titres en termes de capitalisation boursière, et en les incluant le Nikkei 225 sera davantage en mesure de représenter l’économie japonaise », a réagi Tomoichiro Kubota, un analyste marché de Matsui Securities, cité par l’agence Bloomberg.

Les nouveaux entrants vont remplacer sur le Nikkei trois titres beaucoup plus confidentiels : Nisshinbo Holdings (équipements et produits pour divers secteurs industriels), Toyo Seikan (emballages plastiques) et Sky Perfect JSAT (communications et services audiovisuels par satellite).