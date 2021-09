En faisant le point sur sa performance financière pour le trimestre terminé le 31 juillet dernier, jeudi, le constructeur des Ski-Doo, Sea-Doo et Can-Am a souligné que l’impact des difficultés provoquées par la pénurie de semi-conducteurs — composants que l’on retrouve dans des puces électroniques — et de matériaux devrait s’estomper au cours des trois derniers mois de l’exercice.

BRP s’attend à voir la pénurie de semi-conducteurs avoir des effets sur sa cadence de production jusqu’à la fin de 2022. Pour l’instant, cette situation ne tempère pas l’enthousiasme du constructeur de véhicules récréatifs, qui a relevé ses prévisions pour l’exercice en cours en plus de se montrer optimiste pour l’année financière suivante.

Julien Arsenault La Presse

Les perturbations dans les usines de nombreux fournisseurs situés en Asie en raison d’une remontée des cas d’infection à la COVID-19 ainsi que la pénurie de main-d’œuvre dans le marché nord-américain causent des problèmes au chapitre de l’approvisionnement de certains matériaux à pratiquement toutes les compagnies.

C’est toutefois la difficulté à obtenir les semi-conducteurs — composants que l’on retrouve dans des puces électroniques essentielles au fonctionnement de certains modules — qui constitue le principal obstacle à la croissance, a expliqué jeudi la haute direction de la société à Valcourt.

« Les choses devraient s’améliorer avec des hauts et des bas, a souligné le président et chef de la direction de BRP, José Boisjoli, au cours d’une conférence téléphonique avec les analystes financiers. Mais avec ce que nous savons, nous pensons que cela durera probablement jusqu’à la fin de 2022. »

Ce dernier discutait des résultats du deuxième trimestre terminé le 31 juillet, où le constructeur des Ski-Doo, Sea-Doo et Can-Am a dépassé les attentes des analystes. Le ton de l’entreprise à l’endroit de ses perspectives a encouragé les investisseurs. À la Bourse de Toronto, jeudi, après-midi, l’action de BRP prenait 10,4 %, ou 11,02 $, pour se négocier à 117,35 $.

La pénurie de semi-conducteurs a perturbé les activités de bon nombre de secteurs depuis le début de la crise sanitaire. Cette situation a notamment contraint plusieurs grands constructeurs automobiles à ajuster leur production. Un exemple : jeudi, General Motors a annoncé un congé forcé de deux semaines dans six de ses usines nord-américaines et une pause d’une semaine dans deux autres sites.

Interrogé par les analystes, M. Boisjoli a donné un exemple des moyens mis de l’avant par BRP pour s’adapter à la rareté des semi-conducteurs.

« Nous tentons de prioriser en fonction de la saison, a-t-il expliqué. En ce moment, si nous avons (un module), nous l’installons sur une motoneige plutôt qu’une motomarine. »

Si le troisième trimestre risque d’être plus mouvementé, la situation devrait progressivement commencer à rentrer dans l’ordre pendant les trois derniers mois de l’année, selon BRP, qui a vu l’intérêt pour ses produits exploser depuis le début de la pandémie.

Pendant que la demande continue d’être au rendez-vous, les stocks se trouvent à des creux historiques chez les détaillants. BRP mise entre autres sur l’augmentation de la capacité de production de véhicules côte à côte à Juárez et de motomarines à Querétaro, au Mexique, pour l’aider à répondre à la demande.

Encore mieux

Ainsi, pour l’exercice en cours, BRP table sur un bénéfice normalisé par action oscillant entre 8,25 $ et 9,75 $ par action, alors que sa prévision précédente tablait sur une fourchette allant de 7,75 $ à 8,50 $.

« Pour (l’exercice suivant), l’entreprise s’attend à être bien positionnée pour continuer à générer de la croissance, principalement en raison de l’intérêt soutenu des consommateurs, de la capacité de production accrue, du lancement de nouveaux produits et grâce au prochain cycle de réapprovisionnement des stocks », a estimé l’analyste Benoit Poirier, de Valeurs mobilières Desjardins.

La direction de BRP a indiqué aux analystes que la croissance du bénéfice normalisé par action devrait être supérieure à 10 % l’an prochain. Selon M. Poirier, cela devrait contribuer à rassurer les investisseurs que l’exercice en cours ne constitue pas un « sommet » au chapitre des profits.

M. Boisjoli a également souligné que la compagnie comptait offrir davantage de nouveaux produits au cours des trois prochaines années par rapport à ce qui avait été observé pendant les trois dernières années.

Un exemple : le ponton Sea-Doo Switch, sur lequel la société mise grandement pour asseoir la croissance de sa division marine, qui a vu le jour en 2018 avec l’acquisition du fabricant de bateaux de pêche en aluminium Alumacraft.

« Au fil des ans, nous avons prouvé que nous avons été capables de perturber l’industrie en créant de nouveaux segments, a expliqué M. Boisjoli. Et maintenant, nous pensons que nous ferons de même dans le créneau des pontons. ».

Le grand patron de BRP a rappelé que l’introduction de modèles plus abordables comme le Sea-Doo Spark ainsi que le véhicule à trois roues Ryker avait permis de dynamiser les ventes.

Encore en hausse

Au deuxième trimestre, le constructeur de véhicules récréatifs a affiché un bénéfice net de 212,9 millions $, ou 2,46 $ par action, au deuxième trimestre, par rapport à 126,1 millions $, ou 1,43 $ par action il y a un an, lorsque la pandémie de COVID-19 avait perturbé les activités de production pendant un mois. L’activité promotionnelle a été moins vigoureuse en raison du niveau des stocks, ce qui a eu une incidence positive sur les profits.

De leur côté les revenus ont bondi de 54 %, à 1,9 milliard. BRP a attribué cette performance à la progression des ventes de produits toutes saisons — véhicules côte à côte et VTT — et de produits saisonniers comme des motoneiges et motomarines.

Abstraction faite des éléments non récurrents, le bénéfice normalisé s’est établi à 249,5 millions $, ou 2,89 $ par action, comparativement à 100,9 millions $, ou 1,14 $, au deuxième trimestre l’an dernier.

Les analystes anticipaient des revenus trimestriels de 1,7 milliard ainsi qu’un bénéfice normalisé de 1,39 $ par action, selon la firme Refinitiv.

43 % : il s’agit de la proportion des ventes générées auprès de nouveaux acheteurs chez les concessionnaires de BRP au deuxième trimestre. La moyenne historique est d’environ 20 %.

Source : BRP