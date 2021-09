En faisant le point sur sa performance financière pour le trimestre terminé le 31 juillet dernier, jeudi, le constructeur des Ski-Doo, Sea-Doo et Can-Am a souligné que l’impact des difficultés provoquées par la pénurie de semi-conducteurs – composants que l’on retrouve dans des puces électroniques – et de matériaux devrait s’estomper au cours des trois derniers mois de l’exercice.

BRP dépasse les attentes et relève ses prévisions

Les problèmes d’approvisionnement qui donnent des maux de tête à de nombreuses entreprises ne semblent pas freiner BRP. Le constructeur de véhicules récréatifs a dépassé les attentes au deuxième trimestre en plus de relever une fois de plus ses prévisions pour l’année financière en cours.

Julien Arsenault La Presse

« Nous envisageons l’avenir avec optimisme en raison de la demande soutenue pour nos produits, de nos lancements de nouveaux produits et de notre capacité additionnelle en ligne qui sera mise en place au cours des prochains mois », a déclaré le président et chef de la direction de BRP, José Boisjoli, dans un communiqué.

La société établie à Valcourt a affiché un bénéfice net de 212,9 millions de dollars ou 2,46 $ par action, au deuxième trimestre, par rapport à 126,1 millions, ou 1,43 $ par action il y a un an, lorsque la pandémie de COVID-19 avait perturbé les activités de production pendant un mois.

De leur côté les revenus ont bondi de 58 %, à 1,9 milliard. BRP a attribué cette performance à la progression des ventes de produits toutes saisons – véhicules côte à côte et VTT – et de produits saisonniers comme des motoneiges et motomarines.

Abstraction faite des éléments non récurrents, le bénéfice normalisé s’est établi à 249,5 millions, ou 2,89 $ par action, comparativement à 100,9 millions, ou 1,14 $, au deuxième trimestre l’an dernier.

Les analystes anticipaient des revenus trimestriels de 1,7 milliard ainsi qu’un bénéfice normalisé de 1,39 $ par action, selon la firme de données financières Refinitiv.

En ce qui a trait à l’exercice, BRP anticipe désormais un profit normalisé par action oscillant entre 8,25 $ et 9,75 $ par action, alors que sa prévision précédente tablait sur une fourchette allant de 7,75 $ à 8,50 $.