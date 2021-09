La banque régionale montréalaise a pris du retard par rapport aux grandes banques canadiennes et au Mouvement Desjardins, qui ont leurs applications mobiles.

(Montréal) La Banque Laurentienne devrait finalement lancer son application mobile d’ici la fin de l’année, une étape dans son plan de transformation qui pourrait lui permettre de freiner le déclin de ses dépôts bancaires.

Stéphane Rolland La Presse Canadienne

« C’est pour ça que l’application mobile est cruciale, commente Rania Llewellyn, présidente et chef de la direction, lors d’une conférence téléphonique visant à discuter des résultats du troisième trimestre. Une fois que nous aurons une application, ça va définitivement nous aider à attirer de nouveaux dépôts et retenir nos dépôts. »

L’application mobile devrait être lancée d’ici la fin de l’année, dit la dirigeante. Elle contiendrait les services de base, mais elle serait bonifiée au cours des 12 prochains mois, prévoit la dirigeante. « Ce n’est pas le genre d’application qu’on lance et que les dépôts vont se mettre à arriver subitement, par la suite. Il va falloir développer une campagne promotionnelle, ça prendra du temps. »

Au cours de la période de trois mois terminée le 31 juillet, les dépôts de la Laurentienne ont diminué de 3 %, ou 800 millions, pour s’établir à 23,2 milliards.

La banque régionale montréalaise a pris du retard par rapport aux grandes banques canadiennes et au Mouvement Desjardins, qui ont leurs applications mobiles. La difficulté pour une institution financière de taille plus modeste, comme la Banque Laurentienne, est que les investissements technologiques sont souvent aussi importants que pour une grande institution, mais ils sont répartis sur un plus petit bassin de clientèle.

Résultats supérieurs aux attentes

La Banque Laurentienne a dépassé les attentes des analystes au cours du troisième trimestre. Le bénéfice ajusté par action atteint 1,25 $, comparativement à 1,23 $ à la même période l’an dernier.

Avant la publication des résultats, les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice ajusté par action de 1,08 $. « L’écart provient principalement des marchés des capitaux et des provisions pour pertes inférieures aux anticipations », commente Mario Mendoca, de Valeur mobilières TD, dans une note.

Les revenus, pour leur part, ont totalisé 254,9 millions, un chiffre d’affaires en hausse de 3 % par rapport à celui de 248,6 millions réalisé un an plus tôt.

Le bénéfice net de 62,1 millions est en hausse par rapport à celui de 36,2 millions durant la même période l’an dernier.

Les provisions pour pertes sur crédit se sont chiffrées à 5,4 millions, alors qu’elles avaient été de 22,3 millions lors de la même période l’an dernier.