(Laval) Alimentation Couche-Tard a surpassé mardi les attentes des analystes pour son premier trimestre avec une hausse de 40 % de ses revenus, ce qui n’a pas empêché son profit net de diminuer par rapport à l’an dernier.

La Presse Canadienne

La chaîne de dépanneurs de Laval a engrangé un bénéfice net de 764,4 millions US, soit 71 cents US par action, ce qui se comparait à un profit net de 777,1 millions US, ou 70 cents US par action, pour la même période un an plus tôt.

Le bénéfice ajusté a reculé de 4,7 % à 758 millions US, par rapport à 795 millions US au premier trimestre de 2020. Le bénéfice ajusté par action est resté stable à 71 cents US.

Les revenus pour le trimestre clos le 18 juillet se sont établis à 13,58 milliards US, en hausse par rapport à ceux de 9,71 milliards US de la même période l’an dernier.

Les ventes totales de marchandises ont augmenté de 5,4 %, même si celles des établissements ouverts depuis au moins un an ont diminué de 0,2 % aux États-Unis et de 9,6 % au Canada. Les ventes comparables ont avancé de 5,9 % en Europe et dans d’autres régions.

Du côté du carburant, les ventes des établissements ouverts depuis au moins un an ont progressé de 11,8 % aux États-Unis, de 10,4 % au Canada et de 6,3 % en Europe.

Les analystes s’attendaient à ce que Couche-Tard, qui exploite les dépanneurs Circle K au Canada, aux États-Unis, en Europe ainsi que dans d’autres pays, présente un bénéfice ajusté par action de 65 cents US à partir de revenus de 13,27 milliards US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

« Bien que la COVID-19 affecte encore l’achalandage, les volumes de carburant se sont améliorés, et nous continuons de générer des marges robustes, tout en développant nos opérations globales liées au carburant sur le plan de l’approvisionnement, de l’analyse de prix, ainsi que de la transition vers notre marque de carburant Circle K, pour laquelle nos résultats continuent d’être positifs », a affirmé dans un communiqué le chef de la direction de Couche-Tard, Brian Hannasch.