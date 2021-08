Entreprises

Peloton perd les pédales à Wall Street après des pertes et une enquête

(New York) Le spécialiste des vélos d’appartement et tapis de course connectés Peloton trébuchait vendredi à la Bourse de New York après des résultats et des prévisions décevants, auxquels s’ajoute l’annonce d’une enquête des autorités sur sa communication.