Medical Solutions, dont le siège social est situé dans le Nebraska, place des infirmières, des infirmiers, des professionnels paramédicaux et des dirigeants intérimaires dans les hôpitaux, les cliniques et les établissements de soins de longue durée partout aux États-Unis depuis 2001.

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et l’entreprise privée de gestion de placements américaine Centerbridge Partners L. P. ont fait l’acquisition de Medical Solutions, une société américaine spécialisée dans le placement de personnel du secteur de la santé. La transaction a été annoncée ce lundi.

Isabelle Dubé La Presse

Avec la pandémie, la mission de Medical Solutions s’est avérée essentielle compte tenu de l’augmentation de l’épuisement professionnel du personnel de la santé et de la baisse généralisée du moral des troupes à travers les États-Unis et ailleurs.

La société, dont le siège social est situé dans le Nebraska, place des infirmières, des infirmiers, des professionnels paramédicaux et des dirigeants intérimaires dans les hôpitaux, les cliniques et les établissements de soins de longue durée partout aux États-Unis depuis 2001.

« Grâce au soutien et à l’expertise de Centerbridge et de la CDPQ, nous serons encore mieux positionnés pour aider à répondre aux besoins accrus pour des professionnels de la santé qualifiés et la gestion des talents à l’échelle nationale », a déclaré dans un communiqué Craig Meier, chef de la direction de Medical Solutions.

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et Centerbridge Partners L. P. ont racheté les parts dans l’entreprise du fonds d’investissement américain TPG Growth. La clôture de la transaction devrait survenir au quatrième trimestre de 2021.

« Nous sommes heureux de soutenir la prochaine phase d’expansion de Medical Solutions et l’aider à répondre aux besoins en constante évolution des établissements de soins de santé à travers les États-Unis », a déclaré de son côté Martin Laguerre, premier vice-président et chef des Placements privés et Solutions de financement à la CDPQ.

Il existe actuellement une pénurie de personnel dans les soins de santé. La CDPQ et Centerbridge Partners L. P. travailleront avec Medical Solutions pour implanter des solutions de nouvelle génération qui permettront d’améliorer les capacités de recrutement, de rétention et de formation des cliniciens.