L’américain Vantage, exploitant de centres de données, vient d’acquérir deux bâtiments dans la région montréalaise en vue d’éventuellement créer un nouveau campus.

André Dubuc La Presse

Sa filiale canadienne de centres de données a payé au total 26,2 millions de dollars pour acquérir deux bâtiments voisins à Baie-D’Urfé dans deux transactions séparées : les 21500, route Transcanadienne, et 21525, avenue Clark-Graham.

La construction sur Clark-Graham a une superficie de 63 000 pieds carrés, tandis que l’immeuble de la Transcanadienne compte 80 000 pieds carrés. Dans le premier cas, le vendeur est TD Greystone et la caisse de retraite des employés de la santé du Manitoba. Dans le second cas, c’est la fiducie immobilière Wiseman.

Les transactions ont été effectuées en mars et en mai derniers. Leurs détails ont été publiés récemment.

« On voit dans ces acquisitions un potentiel pour la croissance à long terme. L’appétit des acteurs en infonuagique est grandissant », explique au téléphone Maxime Guévin, vice-président et directeur général de Vantage Canada. « On ne voit pas le jour où cette croissance va s’arrêter. Dans un objectif de bien se positionner dans l’avenir face à cette demande, on se doit d’être aux aguets et d’évaluer les occasions qui s’offrent à nous en achat de propriétés. On a jugé que ces deux propriétés cadraient bien avec ce que l’on recherche en matière de superficie et de positionnement stratégique. »

Investissements de 820 millions au Québec

Vantage, de Denver, au Colorado, est arrivé au Québec en janvier 2019 quand il a acheté la division de centres de données de Vidéotron 4Degrés. Vidéotron détenait un centre à Québec et un autre au Technoparc de l’arrondissement de Saint-Laurent.

« Il nous reste de la capacité dans le Technoparc à Montréal, mais il n’en reste plus beaucoup, précise M. Guévin. C’est pour cette raison qu’il faut commencer à penser à l’avenir, dans un horizon de deux à cinq ans. »

En moins de trois ans, l’entreprise a investi plus de 800 millions au Québec pour l’achat de quatre sites (ceux de 4Degrés à Québec et dans le Technoparc, celui d’Hypertec, à Pointe-Claire, et maintenant celui à Baie-D’Urfé), en plus d’acheter un terrain à Saint-Bruno-de-Montarville, sur la Rive-Sud, pour un futur centre de données.

Vantage Data Centers fournit l’environnement physique aux exploitants de serveurs informatiques. Il assure à ses clients du courant en tout temps, la sécurité physique des lieux et le contrôle de la qualité de l’air, explique M. Guévin. Il évolue dans six marchés en Amérique du Nord et dans six marchés en Europe.

Celui qui se déclare chef de file des centres de données au Canada compte 110 employés et concentre son expansion canadienne au Québec pour le moment.

La province dispose de trois atouts pour attirer les centres de données : le froid pour rafraîchir les serveurs, les bas tarifs d’électricité et de l’énergie propre.

À titre comparatif, en Virginie, qui a 13 fois la taille du marché de Montréal pour les centres de données, selon l’agence immobilière CBRE, 27 % de l’énergie provient du charbon.

Vantage a d’ailleurs pris l’engagement de devenir carboneutre d’ici 2030. « Le Québec est fort bien placé pour contribuer à l’atteinte de notre objectif, souligne M. Guévin. C’est très attirant pour les grands acteurs infonuagiques de ce monde. »