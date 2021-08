(Québec) La Santé publique recommande aux employeurs de reporter le retour au bureau de leurs employés, « jusqu’à ce que la situation épidémiologique soit plus favorable ». Son avis sera réévalué au début du mois d’octobre.

Tommy Chouinard La Presse

Dans un communiqué de presse émis mercredi, le ministère de la Santé et des Services sociaux explique que « dans le contexte de recrudescence du nombre de cas de COVID-19 qu’entraîne la quatrième vague en cours, ainsi que la présence marquée du variant Delta au sein de la population, il serait plus prudent de repousser le retour progressif des employés dans les milieux de travail qui s’est amorcé récemment ».

Le ministère fait valoir qu’une grande partie des éclosions survenues lors des trois premières vagues de la pandémie se sont produites dans les milieux de travail et que « les prochaines semaines seront marquées par la rentrée scolaire, ce qui implique une augmentation des contacts et de leur impact imprévisible sur la situation épidémiologique ». Un report du retour au bureau permettra de ne pas augmenter davantage les contacts sociaux, une mesure de protection qui s’ajoute à la vaccination, ajoute-t-il.

Comme La Presse le révélait vendredi dernier, Québec a déjà décidé de reporter le retour au bureau de ses fonctionnaires. Les 60 000 employés de la fonction publique ne retourneront pas au bureau à partir du 7 septembre comme prévu. La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, l’a confirmé mercredi par voie de communiqué. Québec fixe pour le moment au 4 octobre le retour graduel des travailleurs des ministères et organismes publics. Cette date sera réévaluée vers la fin du mois de septembre en fonction de la situation épidémiologique.

Depuis que le Québec est passé au palier d’alerte vert à la fin juin, le retour progressif au bureau, dans le secteur public comme dans le secteur privé, était possible, bien que le télétravail demeurait recommandé. Comme le retour sur les lieux de travail est de la responsabilité de l’employeur, de nombreuses entreprises se retrouvaient depuis plusieurs jours devant un casse-tête en raison de la quatrième vague et de l’essor du variant Delta, plus contagieux et plus virulent. L’avis de la Santé publique était très attendu.

- Avec la collaboration de Julien Arsenault