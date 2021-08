Entreprises

Mecfor et Advanced Dynamics

Deux équipementiers unissent leurs destinées

Après avoir souvent travaillé ensemble, deux fournisseurs québécois de l’industrie de l’aluminium, du rail et des pâtes et papiers ont décidé de se fusionner pour former EPIQ Machinerie, une nouvelle entreprise qui sera basée à Saint-Bruno-de-Montarville.