Son bail arrivant à échéance, la papetière montréalaise envisageait l’option d’un siège social virtuel

André Dubuc La Presse

Après que l’on a craint l’adoption d’un siège social virtuel, Produits forestiers Résolu a finalement décidé de rester au centre-ville de Montréal.

Une décision qui rassure un peu ceux qui craignent l’exode des entreprises au centre-ville en raison de la popularité du télétravail.

En janvier 2022, l’entreprise installera son siège social – où travaillent 450 personnes – au 1010, rue De La Gauchetière Ouest, dans l’immeuble communément appelé Place du Canada. La papetière cotée en Bourse occupera les quatrième et cinquième étages de la tour appartenant à Crestpoint Real Estate Investments. Elle a signé un bail à long terme visant une superficie de 34 500 pieds carrés. Le courtier est CBRE.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE L’immeuble au 1010, rue De La Gauchetière Ouest, est communément appelé Place du Canada.

L’aménagement conçu par la firme NEUF architect(e)s offrira le maximum de flexibilité aux employés qui alterneront entre télétravail et travail au bureau.

« On a regardé plusieurs scénarios, précise au téléphone David Marshall, directeur du développement durable et des affaires publiques de Résolu. [Pour le choix de nos nouveaux bureaux], nous avons tenu compte des facteurs liés à l’après-pandémie et de notre désir de créer un environnement de travail plus ouvert, plus collaboratif et plus inclusif. C’est au cœur du centre-ville, avec un excellent accès aux transports publics, et le réaménagement de la place du Canada va sans doute plaire à nos employés. »

La demande de papier journal poursuit sa chute

Situé d’abord dans l’édifice Sun Life, rue Metcalfe, le siège social de Résolu a ensuite été relocalisé au 111, boulevard Robert-Bourassa, dans la Cité du Multimédia. Au fil de la décroissance dans le secteur du papier, le plus grand fabricant de papier journal d’Amérique du Nord en est venu à sous-louer la moitié de ses bureaux. Au plus fort de la pandémie, Résolu a licencié une soixantaine de personnes à son siège social, rapportait La Presse en février dernier.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Ancien siège social de Résolu au 111, boulevard Robert-Bourassa, dans la Cité du Multimédia

Au terme de son bail dans la Cité du Multimédia, Produits forestiers Résolu occupait une superficie comparable à celle retenue dans l’immeuble Place du Canada.

Au deuxième trimestre 2021, le bois d’œuvre et la pâte commerciale ont contribué positivement à ses résultats, mais les autres secteurs d’activité, papier journal, papiers spécialisés et papier tissu, lui ont fait perdre de l’argent.

En 2020, la demande de papier journal a encore baissé de 29 % en Amérique du Nord et de 23 % dans le monde. Deux usines de papier, celles d’Amos et de Baie-Comeau, ont dû cesser leurs activités. Cela représente une réduction de production de 500 000 tonnes par année.

Longtemps endettée, Résolu n’a plus que 126 millions de dollars de dette nette. Elle profite des bons prix du bois d’œuvre pour racheter ses actions à bon rythme et elle a versé un dividende spécial de 1 $ par action le mois dernier. Au prix actuel de l’action, autour de 13 $, ce dividende correspond à un rendement de près de 8 %.