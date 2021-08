Entreprises

Les exceptions seraient la clé pour obliger la vaccination en entreprise

(Toronto) Alors que de plus en plus d’entreprises canadiennes mettent en place des politiques de vaccination pour le personnel et leurs clients, un avocat spécialisé en droit du travail affirme que les dispositions qui permettent toujours aux personnes non vaccinées de participer sont au cœur de leur légalité.