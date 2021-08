La Compagnie Électrique Lion a accéléré la cadence de ses livraisons au deuxième trimestre, mais cela n’a toutefois pas empêché le constructeur de camions et d’autobus électrique d’afficher une perte nette.

Julien Arsenault La Presse

Au cours de la période de trois mois ayant pris fin le 30 juin, l’entreprise établie à Saint-Jérôme a presque triplé ses livraisons, à 61 véhicules, par rapport à la même période l’an dernier. Cela a permis à ses revenus d’atteindre 16,7 millions de dollars US, alors qu’ils avaient été de 6,1 millions US il y a un an.

Lion, dont les actions sont négociées à la Bourse de Toronto et à Wall Street depuis le 7 mai dernier, a néanmoins affiché une perte nette de 178,5 millions US, ou 1,13 $ par action, comparativement à 1,3 million US, ou 1 cent US par action, au deuxième trimestre l’an dernier.

L’entreprise a attribué ce résultat à la comptabilisation d’une tranche de 167,7 millions US attribuable à la rémunération fondée sur des actions hors trésorerie ainsi qu’à d’autres instruments financiers.

« Nous progressons au niveau du développement et de la commercialisation de nouvelles plateformes et sommes en voie de lancer huit nouveaux véhicules d’ici à la fin de 2022, pour un total de 15 modèles », a souligné dans un communiqué le président et chef de la direction de Lion, Marc Bédard.

La perte d’exploitation ajustée s’est chiffrée à 5,5 millions US, alors qu’elle avait été d’environ 118 000 $ US au deuxième trimestre l’an dernier. En date du 12 août, le carnet de commandes de Lion comptait 965 véhicules, soit 262 camions et 703 autobus. Sa valeur était estimée à plus de 280 millions US.

Les analystes sondés par la firme de données financières Refinitiv s’attendaient à voir la compagnie générer des revenus de 15,5 millions US et afficher une perte d’exploitation ajustée d’environ 4,8 millions US.

Lion s’attend à pouvoir assembler des véhicules électriques aux États-Unis pendant la deuxième moitié de 2022 dans son usine de fabrication d’une superficie d’environ 900 000 pieds carrés en banlieue de Chicago, dans l’Illinois. Au Québec, c’est à Mirabel que la compagnie implantera son usine de blocs-batteries.