Le géant montréalais du génie-conseil WSP Global a franchi le seuil des 18 milliards de valeur boursière, à raison de 160 $ par action, un prix record, après avoir rehaussé ses objectifs financiers dans la foulée d’un deuxième trimestre plus fort qu’anticipé.

Martin Vallières La Presse

« Les acquisitions conclues récemment, y compris l’ajout transformateur de Golder Associates [en Ontario], s’intègrent bien et elles dépassent nos attentes en matière de rendement », a indiqué Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP Global, lors de la présentation des résultats trimestriels.

« À cela s’ajoutent des contrats importants obtenus dernièrement, et les signes d’une augmentation des investissements dans les infrastructures et les programmes environnementaux qui viennent alimenter notre optimisme quant à la poursuite d’une dynamique favorable en 2021. »

Pour son trimestre terminé le 26 juin, WSP a comptabilisé un bénéfice d’exploitation (BAIIA ajusté) de 342,6 millions, en forte hausse de 24 % sur un an, et supérieur à la prévision moyenne de 324 millions parmi les analystes.

Le bénéfice net ajusté est inscrit à hauteur de 147,3 millions, en hausse de 40,7 millions sur un an.

Les revenus trimestriels sont en hausse annualisée de 19 %, à 2,6 milliards.

Selon WSP, cette croissance découle surtout de l’apport des récentes acquisitions, mais aussi d’un regain de croissance interne de ses activités existantes. Entre autres, WSP indique que les activités de la firme ontarienne de services-conseils spécialisée en environnement Golder Associates, acquise en avril dernier, ont enregistré à elles seules une croissance supérieure à 10 %.

Quant au carnet de commandes, il se chiffre à 9,6 milliards en fin de deuxième trimestre, en hausse de 14 % sur un an, avant l’ajustement des variations de taux de change.

Lors de la téléconférence avec les analystes, le président et chef de la direction, Alexandre L’Heureux, a indiqué que l’adoption prochaine à Washington du plan d’investissements de 1200 milliards de dollars dans les infrastructures de l’administration Biden pourrait faire débloquer certains projets que convoite WSP pour relancer sa croissance aux États-Unis, après quelques trimestres de stagnation lors de la crise sanitaire liée à la pandémie.

D’ailleurs, les hauts dirigeants de WSP ont profité du dévoilement de résultats trimestriels meilleurs que prévu pour bonifier leurs objectifs de résultats financiers d’ici la fin de l’exercice 2021.

Entre autres, ils anticipent que le bénéfice d’exploitation (BAIIA ajusté) se situera entre 1,27 et 1,32 milliard, soit 4 % de plus que leurs objectifs précédents.

En Bourse, les investisseurs en actions de WSP Global ont réitéré leur engouement envers l’entreprise en poussant le prix de ses actions en hausse de 6 % au niveau record de 160,09 $.

Ayant atteint 18 milliards, la capitalisation boursière de WSP Global s’est accrue d’un tiers (+ 33 %) depuis le début de l’année, et elle a plus que doublé (+ 122 %) en deux ans.

Ce qu’en disent des analystes

Frederic Bastien, Raymond James (Vancouver)

« WSP Global a produit une croissance interne plus forte, a davantage tiré parti des acquisitions récentes et a généré de meilleures marges [bénéficiaires] que prévu au deuxième trimestre. Ces solides résultats d’exploitation, combinés à des perspectives fortes pour les consultants en ingénierie, ont donné à la direction de WSP la confiance nécessaire pour rehausser ses attentes financières. C’est aussi une occasion parfaite pour que je réitère mon point de vue positif sur cette entreprise de haute qualité, et que j’augmente mon prix cible à 175 $ par action. »

Benoit Poirier, Desjardins Marché des capitaux (Montréal)

« Je suis satisfait des résultats [trimestriels], qui démontrent la capacité de la direction [de WSP] à dégager de la valeur de l’acquisition de Golder Associates tout en continuant à générer une forte croissance organique [activités existantes]. Pour la suite, WSP est bien positionnée pour bénéficier d’un éventuel plan d’infrastructures de 1200 milliards de dollars aux États-Unis. WSP peut aussi tirer parti de son bilan sain pour créer de la valeur pour les actionnaires grâce à des fusions et acquisitions supplémentaires. »

Maxim Sytchev, Financière Banque Nationale (Toronto)

« WSP continue d’afficher une solide performance, alors que l’on voit des résultats encore décevants chez certains de ses pairs internationaux. En fait, WSP démontre que l’accent mis sur les transports, les projets de construction d’envergure et les projets liés à l’environnement porte ses fruits. En parallèle, la progression de la marge bénéficiaire s’avère un peu plus forte que prévu. Dans ce contexte, WSP est devenue une entreprise incontournable dans la Bourse mondiale, dans les secteurs de l’industrie et de l’ingénierie. »

Ian Gillies, Stifel GMP (Toronto)

« WSP est une entreprise de premier ordre, avec un parcours inattaquable. L’ajout récent de Golder Associates dans le marché des services-conseils en environnement pourrait lui permettre de rehausser ses marges bénéficiaires au-delà des attentes. WSP pourrait aussi dépasser ces attentes avec des contrats découlant des importantes mesures de relance économique dans les pays industrialisés (OCDE), ainsi que de nouveaux projets de fusions et acquisitions. »

Troy Sun, Valeurs mobilières Banque Laurentienne (Toronto)

« WSP réalise une autre performance impressionnante [au deuxième trimestre]. Pendant ce temps, les investisseurs [boursiers] ont été récompensés par une performance impressionnante du cours de l’action. Les actions de WSP ne sont plus bon marché, certes, mais j’ai l’impression que les investisseurs se positionnent pour une autre acquisition de croissance. Avec son bilan sous-endetté et sa forte génération de flux de trésorerie disponibles à moyen terme, j’ai toutes les raisons de croire que WSP continuera de faire progresser sa stratégie de déploiement de capital avec d’autres acquisitions de croissance. »