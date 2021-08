(Toronto) Cineplex a enregistré une perte de 103,7 millions au deuxième trimestre, car l’entreprise de divertissement a pu ouvrir davantage de cinémas alors que les provinces commençaient à assouplir leurs mesures sanitaires et les restrictions quant à la capacité des salles.

La Presse Canadienne

Le président-directeur général, Ellis Jacob, a déclaré qu’au 17 juillet, tous les théâtres et lieux de divertissement de la société étaient ouverts.

Cineplex a indiqué que la perte s’élevait à 1,64 $ par action diluée pour le trimestre qui s’est terminé le 30 juin, par rapport à une perte de 98,9 millions ou 1,56 $ par action diluée il y a un an.

Les revenus se sont élevés à 64,9 millions, par rapport à 22 millions au même trimestre l’an dernier.

L’augmentation globale est survenue alors que les revenus de billetterie ont totalisé 12,5 millions au cours du trimestre, comparativement à un montant famélique il y a un an, lorsque la société n’avait ouvert que six cinémas en Alberta en juin 2020. Les revenus des services de restauration ont grimpé à près de 13,3 millions, par rapport à près de 3,3 millions il y a un an.

Pendant ce temps, les revenus du secteur des médias ont atteint 9,4 millions, par rapport à 8,1 millions au même trimestre de l’année dernière, tandis que les revenus du secteur divertissement ont augmenté à 22,2 millions, par rapport à 3,7 millions de dollars. Les autres revenus ont augmenté à 7,6 millions par rapport à 7,1 millions de dollars il y a un an.