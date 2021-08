Les revenus de Canada Goose au premier trimestre sont passés de 26,1 millions il y a un an à 56,3 millions cette année.

Canada Goose a plus que doublé ses revenus au premier trimestre

(Toronto) Canada Goose Holdings a plus que doublé ses revenus lors du dernier trimestre, grâce à des ventes robustes au Canada et en Chine, même si la compagnie rapporte une perte nette plus élevée pendant cette période.

La Presse Canadienne

Le fabricant de vêtements d’hiver haut de gamme a annoncé mercredi que ses revenus ont bondi de 126,1 % au Canada, en dépit de la fermeture de nombreux commerces de détail. Les revenus générés par ses ventes directes aux consommateurs ont explosé de 188,7 % en Chine.

L’entreprise torontoise rapporte également une hausse de 80,8 % de ses revenus mondiaux de commerce électronique.

La compagnie a encaissé une perte nette de 56,7 millions, soit 51 cents par action, pour le trimestre qui a pris fin le 27 juin, comparativement à une perte de 50,1 millions ou 46 cents par action l’an dernier.

Les revenus de Canada Goose au premier trimestre sont passés de 26,1 millions il y a un an à 56,3 millions cette année.

Sur une base ajustée, la compagnie affiche une perte de 45 cents par action, contre 35 cents il y a un an.

Les analystes sondés par la firme Refinitiv attendaient en moyenne une perte ajustée de 54 cents par action et des revenus de 49,7 millions.

Entreprise dans cette dépêche : (TSX : GOOS)