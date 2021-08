(Toronto) La minière Centerra Gold a affiché mardi une perte de 851,7 millions US au deuxième trimestre, dans la foulée de la décision du Kirghizistan de prendre le contrôle de sa mine de Kumtor, en mai.

La Presse Canadienne

La compagnie torontoise, qui compile ses résultats financiers en dollars américains, a précisé que cet évènement lui a fait perdre 926,4 millions US.

La perte pour le trimestre qui s’est terminé le 30 juin correspond à 2,87 $ US par action, comparativement à un profit de 80,7 millions US ou 27 cents US par action au même moment l’an dernier.

Exception faite de Kumtor, Centerra a généré un bénéfice ajusté lié aux activités d’exploitation poursuivies de 49,9 millions US ou 17 cents US par action, contre une perte de 22,3 millions US ou 8 cents US par action l’an dernier.

La compagnie a enclenché en mai un processus d’arbitrage contraignant à l’endroit du gouvernement kirghize, après que sa filiale Kumtor Gold ait fait l’objet d’amendes, d’ajustements fiscaux et d’une loi qui confiait son exploitation à des gestionnaires extérieurs.

Centerra a ajouté que ses filiales à part entière qui détiennent et opèrent la mine de Kumtor se sont aussi placées à l’abri de leurs créanciers aux États-Unis, dans le but de protéger leurs intérêts.