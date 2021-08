La société vancouvéroise, qui aide ses clients à acheter et à vendre des camions et de l’équipement lourd de seconde main, a l’intention de garder la bannière et les employés d’Euro Auctions.

Ritchie Bros acquiert Euro Auctions pour 1,08 milliard US

La compagnie britanno-colombienne d’enchères Ritchie Bros a annoncé lundi l’acquisition pour 1,08 milliard US d’Euro Auctions, dans le cadre de sa stratégie d’expansion internationale.

La Presse Canadienne

Ritchie Bros dit qu’Euro Auctions compte plus de 200 employés dans 14 pays, et qu’elle a mené l’an dernier 60 encans au Royaume-Uni, en Irlande du Nord, en Allemagne, en Espagne, aux Émirats arabes unis, en Australie et aux États-Unis.

La compagnie dit que cette acquisition améliorera aussi ses options de vente en ligne et son système de gestion des inventaires, deux aspects de plus en plus cruciaux depuis le début de la pandémie.

La PDG Ann Fandozzi a indiqué lors d’une conférence téléphonique que la transaction devrait générer des synergies qui permettront d’économiser 13 millions US.

Vendredi, Ritchie a affiché un bénéfice en hausse de 15 % au deuxième trimestre, à 60,7 millions US.