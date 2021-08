(Montréal) Les Industries Dorel ont affiché vendredi des résultats financiers inférieurs aux attentes, même si leur profit net du plus récent trimestre a doublé par rapport à la même période l’an dernier malgré des coûts de transport plus élevés et des fermetures de fournisseurs.

La Presse Canadienne

La société montréalaise a réalisé un bénéfice net de 22,2 millions US, ou 67 cents US par action, pour son deuxième trimestre, en hausse par rapport à celui de 11,1 millions US, ou 34 cents US par action, de l’an dernier.

En excluant certains éléments non récurrents, le bénéfice ajusté de Dorel a atteint 23 millions US, ou 70 cents US par action, en hausse de 47 % par rapport à celui de 15,6 millions US, ou 48 cents US par action, du deuxième trimestre de 2020.

Le fabricant de meubles, de bicyclettes et de produits pour enfants a indiqué que ses revenus pour le trimestre clos le 30 juin s’étaient établis à 765 millions US, en hausse de 5,7 % par rapport à ceux de 724 $ US de la même période l’an dernier.

Dorel a indiqué que la solide demande pour les bicyclettes avait propulsé sa division des sports vers un neuvième trimestre consécutif de croissance au chapitre des revenus. La division des produits de puériculture a vu son chiffre d’affaires et son bénéfice d’exploitation avancer, tandis que la division des meubles de maison a été touchée par d’importants frais de transport et par la fermeture de fournisseurs au Vietnam et en Malaisie, en raison de la COVID-19.

Les analystes s’attendaient à ce que Dorel réalise un bénéfice net et ajusté de 82 cents US par action, à partir de revenus de 860,6 millions US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

« Compte tenu de la persistance de conditions chaotiques au sein des chaînes d’approvisionnement, nous sommes très satisfaits de la performance de nos activités au deuxième trimestre », a affirmé dans un communiqué le chef de la direction, Martin Schwartz.

« Nous avons enregistré une amélioration significative de nos résultats tout en composant avec des augmentations records de tarifs de transport par conteneurs et une hausse des coûts des produits dans plusieurs catégories. La demande pour nos produits est demeurée robuste, mais nous n’avons pas été en mesure de combler pleinement les besoins des consommateurs en raison de ruptures de stocks découlant d’un manque de disponibilité de conteneurs maritimes. »