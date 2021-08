Entreprises

Dorel double son profit à 22,2 millions US

(Montréal) Les Industries Dorel ont affiché vendredi des résultats financiers inférieurs aux attentes, même si leur profit net du plus récent trimestre a doublé par rapport à la même période l’an dernier malgré des coûts de transport plus élevés et des fermetures de fournisseurs.