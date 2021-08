Gildan a réalisé un profit net de 74 cents US par action, ce qui se comparait à une perte de 249,7 millions US, ou 1,26 $ US par action, au même trimestre l’an dernier

(Montréal) Les Vêtements de sport Gildan ont affiché jeudi un profit de 146,4 millions US pour leur deuxième trimestre, leurs revenus ayant bondi de 225 % malgré les difficultés de leur chaîne d’approvisionnement.

La Presse Canadienne

Le fabricant montréalais de vêtements a réalisé un profit net de 74 cents US par action, ce qui se comparait à une perte de 249,7 millions US, ou 1,26 $ US par action, au même trimestre l’an dernier, alors qu’elle jonglait avec l’impact initial de la pandémie de COVID-19.

En excluant les éléments non récurrents, le bénéfice ajusté s’est chiffré à 135,3 millions US, ou 68 cents US par action, comparativement à une perte de 196,6 millions US, ou 99 cents US, au deuxième trimestre de 2020.

Les revenus pour le trimestre clos le 4 juillet ont atteint 747,2 millions US, en hausse par rapport à ceux de 229,7 millions US de l’an dernier, et en baisse d’environ 7 % par rapport aux ventes records du deuxième trimestre de 2019.

Les ventes de vêtements de sport ont bondi de 354 % à 597,1 millions US, tandis que celles d’articles chaussants et de sous-vêtements ont progressé de 53 % à 150 millions US.

Les analystes s’attendaient à ce que Gildan dévoile un profit ajusté par action de 51 cents US et un chiffre d’affaires de 687,7 millions US, selon les prévisions recueillies par la firme de données financières Refinitiv.

« Nos activités ont continué de prendre de l’élan au deuxième trimestre alors que l’activité économique en Amérique du Nord affichait une tendance positive et que la puissance de notre stratégie “retour à l’essentiel” continuait de générer une rentabilité croissante », a affirmé dans un communiqué le président et chef de la direction, Glenn Chamandy.

La société a remis en place son programme de rachat d’actions, qui avait été suspendu en même temps que son dividende, en avril 2020, alors qu’elle réduisait aussi la rémunération de sa haute direction après avoir perdu près de 100 millions US au premier trimestre, en raison de l’arrivée de la pandémie. Le dividende a été restauré le trimestre dernier.