Entreprises

Perspectives de résultats annuels

Toyota reste prudent, tandis que Honda s’affiche plus confiant

(Tokyo) Les deux premiers constructeurs automobiles nippons Toyota et Honda ont livré mercredi des analyses divergentes sur leurs perspectives de résultats annuels : le premier n’a pas relevé ses objectifs, invoquant des risques persistants, tandis que le second s’est montré plus optimiste.