Ces nouvelles prévisions surviennent quelques jours après l’inculpation par la justice américaine du fondateur et ex-patron de Nikola, accusé d’avoir menti aux investisseurs. Les autorités reprochent à Trevor Milton (ci-haut), qui a démissionné de l’entreprise en septembre 2020, d’avoir « effrontément » embelli l’activité de la start-up lors de multiples interventions publiques dans le but de faire monter l’action. Il a plaidé non coupable.