Entreprises

Malgré des profits conséquents, Amazon déçoit le marché

(San Francisco) Amazon a dégagé 7,8 milliards de dollars de bénéfice net au deuxième trimestre, 48 % de plus qu’il y a un an, un résultat porté par le commerce en ligne et l’infonuagique qui ne faiblissent pas, même avec la levée des restrictions sanitaires.