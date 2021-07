(Berlin) Le constructeur allemand Daimler prévoit de conserver une participation de 35 % dans sa branche poids lourds dont l’introduction en bourse est prévue en fin d’année, a annoncé vendredi le fabricant des Mercedes-Benz qui va se concentrer sur le secteur automobile.

Agence France-Presse

La scission historique du groupe, annoncée en février, sera votée par les actionnaires de Daimler lors d’une assemblée générale extraordinaire le 1er octobre, a indiqué Daimler dans un communiqué.

Ils recevront une action supplémentaire de la division des camions et bus, future entité indépendante, pour deux actions Daimler. Daimler sera pour sa part, et comme prévu, rebaptisé Mercedes-Benz, pour refléter le recentrage sur la gamme des berlines de luxe, incarnées par la marque phare du constructeur.

Cette restructuration historique du groupe de Stuttgart, qui entend gagner en réactivité et en rentabilité, se traduira par l’introduction à la bourse de Francfort, d’ici la fin de l’année, de la nouvelle entreprise Daimler Truck.

« Grâce à la scission, les deux entreprises indépendantes cotées en bourse peuvent se concentrer sur leurs différents groupes de clients et devenir ainsi encore plus puissantes et prospères », selon Bernd Pischetsrieder, président du conseil de surveillance de Daimler, qui a donné vendredi son feu vert à la scission.

Pour Ola Källenius, président du conseil d’administration cité dans le communiqué, le but est de former deux spécialistes pure players en tournant le futur groupe Mercedes-Benz « encore davantage vers le segment haut de gamme et de luxe » dans le contexte du virage vers l’électrification et la conduite autonome.

Le groupe Daimler fournira à Daimler Truck des liquidités nettes de 5 milliards d’euros jusqu’à la fin de l’année, afin qu’il puisse obtenir une note d’investisseur au moment de l’entrée en bourse.

La division des camions et bus de Daimler, vise une intégration rapide au sein de l’indice Dax des plus grosses valeurs de la Bourse de Francfort, à côté d’autres géants de l’automobile comme VW et BMW.